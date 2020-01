Milano, si finge in difficoltà per molestare le ragazze sull’autobus: arrestato 40enne (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un uomo di 40 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale dopo aver molestato almeno tre studentesse a bordo di un bus a Milano fingendosi in difficoltà perché ipovedente: il sospetto secondo gli agenti è che possano esserci anche altre vittime. Le violenze sono avvenute nei pressi di un liceo del centro. Leggi la notizia su fanpage

rep_milano : Si finge ipovedente e molesta le studentesse sull’autobus, arrestato dalla polizia [aggiornamento delle 18:10] - ornizoe31 : #scuolaPubblica ...si finge di non sapere che i genitori...non solo a #Milano fanno carte false pur di iscrivere i… - il_rintronauta : @laranamilanese Ecco, avevi intuito bene, robb de matt. -