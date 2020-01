Megan Gale pazzesca: una dea in costume da bagno [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Megan Gale è stata, durante la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000, una vera super star in tutto il mondo. Top model, attrice e showgirl, Megan non si è fatta mancare nulla. A distanza di alcuni anni, Gale ha pubblicato sulla propria pagina Instagram degli scatti davvero sensuali in cui dimostra di avere ancora un fisico smagliante e lo stesso sorriso di sempre… Metà sirenetta e metà dea Insomma, in questo scatto vediamo una Megan divertita e sexy che esce dall’acqua e che fa sognare i fan, ecco cosa vediamo in questo bellissimo scatto. Complimenti! L'articolo Megan Gale pazzesca: una dea in costume da bagno FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

