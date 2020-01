Libia, Haftar e Sarraj ci saranno a Conferenza Berlino/ Erdogan annuncia invio truppe (Di giovedì 16 gennaio 2020) Caso Libia, Haftar e Sarraj ci saranno alla Conferenza di Berlino: Erdogan però annuncia 'invio truppe a Tripoli e inizio trivellazioni nel Mediterraneo' Leggi la notizia su ilsussidiario

AnnalisaChirico : L’insostenibile vaghezza della posizione italiana che con il premier Conte ribadisce: soluzione politica. Ma in Li… - Internazionale : Perché Haftar non ha firmato l’accordo sulla tregua in Libia. L'articolo di @annalisacamilli. - Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ La mediazione italiana per la #Libia potrebbe essere: una serata ciascuno a #Sanremo per… -