Liam Gallagher al Lucca Summer Festival, unica data in Italia nel 2020: biglietti in prevendita (Di giovedì 16 gennaio 2020) Liam Gallagher al Lucca Summer Festival: l'artista si esibirà per un'unica data in Italia questa estate. Il concerto è in programma al Lucca Summer Festival nella serata di domenica 28 giugno, in Piazza Napoleone, a Lucca. Per Liam Gallagher si tratta dell'unico appuntamento estivo in Italia per la presentazione dei brani che fanno parte del suo percorso artistico; per i fan Italiani sarà l'occasione per ripercorrere la sua carriera, colonna portante del British Rock. L'ex Oasis si aggiunge oggi al cast della nuova edizione del Lucca Summer Festival, che si svolgerà nella città toscana nell'estate del 2020. Ieri è stata annunciata la presenza di Paolo Conte, in concerto in Piazza Napoleone a Lucca il prossimo 24 luglio e oggi è giunto il momento dell'annuncio di un altro degli artisti presenti in cartellone. Si tratta del cantautore inglese Liam Gallagher, che ha ... Leggi la notizia su optimaitalia

