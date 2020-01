Le eSIM su tutti i Samsung Galaxy S20 in arrivo? S20 Ultra un passo avanti (Di giovedì 16 gennaio 2020) La nuova serie Samsung Galaxy S20 potrebbe riservare anche una più che gradita sorpresa per quanto riguarda le recenti eSIM. Da tempo si vocifera che la futura ammiraglia garantirà il supporto anche ad una scheda telefonica virtuale ma ora il sito SamMobile ha raccolto nuovi dettagli in merito, sperando si tramutino presto in certezze. Un passo indietro per chi non è proprio avvezzo alla tecnologia eSIM: in luogo della scheda fisica di un operatore abbinata ad un numero telefonico, quella virtuale è rappresentata da un chip interno al telefono programmabile proprio con i riferimenti del recapito che verrà fornito da un vettore mobile. I punti di forza della tecnologia sono innegabili, visto che la dematerializzazione della componente consente pure di avere due numeri telefonici su uno stesso dispositivo, uno legato ad una SIM fisica appunto, l'altro ad una virtuale. SamMobile ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Le eSIM su tutti i #SamsungGalaxyS20 in arrivo? S20 Ultra un passo avanti - VodafoneIT : @carnevale_l Ciao Luka, attualmente forniamo eSIM per clienti privati Apple watch. Continua a seguirci sui social e… - spipeslee : @VodafoneIT Grazie! Il problema è così dal periodo di Natale. Spero stiate valutando una forma di rimborso (per i g… -