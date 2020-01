L’appello del fratello di Bruno Gentlicore: “Voglio sapere la verità” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMorcone (Bn) – A tre mesi e mezzo di distanza dalla sparizione, si torna a parlare di Bruno Gentilcore, il 57enne di Foiano Valfortore che ha fatto perdere le proprie tracce dal centro di Morcone nel quale era ospitato. E sono le telecamere di Chi l’ha visto che sono tornate nel centro sannita perchè restano tanti nodi da sciogliere. E’ strano che non sia mai emersa alcuna traccia o non ci siano più notizie di Bruno, una scomparsa che assume i contorni del mistero perchè sembra veramente che sia svanito nel nulla. Eppure per la sua fisicità, per il suo modo di camminare, è difficile che possa passare inosservato. A Morcone lo conoscevano tutti, era solito lasciare la struttura, in cui veniva curato e passava la notte, durante il giorno. Giornate fatte di una tappa obbligatoria, il bar, e lunghe passeggiate, anche chilometriche. E proprio nel ... Leggi la notizia su anteprima24

