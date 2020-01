Isabella De Bernardi, storica “compagna” di Verdone: «La gente mi ferma solo per farsi dire ‘A str**zo!’» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Isabella De Bernardi. I ricci sono i medesimi, la simpatia è immutata, forse solo il colore dei capelli è un po’ più biondo rispetto a una volta. Ai ragazzi e ragazze delle nuove generazioni il suo nome non potrà dire molto: sono tanti anni infatti che Isabella si è ritirata dal mondo dello spettacolo. Ma per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di trascorrere la giovinezza negli anni Settanta e Ottanta, il nome di Isabella De Bernardi è impossibile da dimenticare. Esso è infatti collegato indissolubilmente a quello del Carlo nazionale. No, non Carlo Conti ma Carlo Verdone e al suo film cult, “Un sacco bello”: in questa pellicola la De Bernardi recitava la parte iconica di Fiorenza, compagna del verace “Carletto”. Una sua battuta, in particolare, l’ha consacrata alla memoria di almeno tre generazioni: «A stronzo. Punto esclamativo». Isabella De ... Leggi la notizia su urbanpost

