India, oltre 1.500 pasticceri per una torta record lunga 6,5 km (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (askanews) – record di dolcezza, è il caso di dirlo. Circa 1.500 tra pasticceri e chef si sono messi insieme a Thrissur, capitale culturale del Kerala, nell’India del Sud, per realizzare quella che hanno definito la torta più lunga al mondo: 6,5 kilometri di bontà. Hanno spalmato ganache al cioccolato su un lunghissimo serpentone di pan di spagna steso su decine di tavoli in mezzo alla città. Una torta alla vaniglia larga e spessa 10 centimetri e del peso di 27mila kg. Per prepararla ci sono volute più di quattro ore, 1.200 kg di zucchero e farina. L’evento è stato organizzato dalla Bakers Association Kerala (Bake). Secondo il segretario generale dell’associazione, manca solo la conferma del Guinness World record ma avrebbero battuto il primato detenuto dai panettieri coinesi della contea dI Zixi che nel 2018 realizzarono una torta di frutta lunga ... Leggi la notizia su notizie

4maticX250d : RT @ItMbenz: Mercedes lancerà oltre 10 nuove auto in India nel 2020 #AMG #News - ItMbenz : Mercedes lancerà oltre 10 nuove auto in India nel 2020 #AMG #News - ve10ve : RT @ilpost: IKEA ha richiamato i bicchieri TROLIGTVIS prodotti in India perché potrebbero rilasciare sostanze chimiche oltre i limiti conse… -