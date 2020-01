Il piano di Autostrade |  sul piatto 7 | 5 miliardi e mille assunzioni

Autostrade - il piano da un miliardo per evitare la revoca : Il Messaggero, che di solito è molto attento alle evoluzioni del dossier Autostrade in seno al governo, racconta oggi che Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture, e il premier Giuseppe Conte sono al lavoro su un piano da un miliardo che eviterebbe la revoca della concessione in cambio di una maximulta e della riduzione delle tariffe autostradali. Una soluzione che permetterebbe di evitare lo scontro giuridico sugli indennizzi e potrebbe ...

CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Senza piano B del Governo - strada in discesa per Atlantia : Da pochi giorni è riesploso il caso delle concessioni auto strada li. Il Governo non sembra poter vincere la partita della revoca

Il piano di Autostrade : “500 milioni di euro per gli interventi di manutenzione nei prossimi due anni” : Il piano di Autostrade per salvare la concessione: “500 milioni di euro per gli interventi di manutenzione nei prossimi due anni”. ROMA – Il piano di Autostrade per salvare la concessione. Aspi si è giocata l’ultimissima carta per non far procedere il governo con il decreto legge che revoca il controllo delle strade italiane ad Atlantia. Il gruppo ha annunciato di aver stanziato 500 milioni di euro per gli ...