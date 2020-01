Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano si scusa in diretta: “Stavo scherzando, sono stato un po’ cogl***e”. Ma Barbara Alberti: “Tue parole preludio allo stupro” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Pensavo di fare il simpatico, di far ridere i miei compagni, ma non intendevo offendere nessuno e sono qui per chiedere scusa a tutti quelli che ci guardano da casa, a tutto il genere femminile perché io sono uno che combatte da sempre la violenza in ogni maniera. Voglio chiedere scusa alla ragazza per le mie battute ma, ripeto, io stavo scherzando”. Così ha detto Salvatore Veneziano in collegamento dalla ‘glass room’ dopo la sua squalifica dal Grande Fratello Vip per le sue affermazioni sessiste su Elisa De Panicis in apertura della terza puntata del reality di Canale 5. Alfonso Signorini ha esordito infatti con il ‘caso Salvo’ dando la possibilità all’ex gieffino di scusarsi in diretta: “Dobbiamo sdoganare l’immagine di una donna vittima troppo spesso di luoghi comuni orribili, di pregiudizi schifosi, ottusi e maschilisti – ha sottolineato il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

GrandeFratello : Tante storie, tanti colpi di scena, tanto Grande Fratello: ecco tutto quello che ci aspetta questa sera ?? #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -