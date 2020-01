Federica Pellegrini: "Dopo Tokyo potrei continuare. La gara con me stessa è sempre accesa" (Di giovedì 16 gennaio 2020) “potrei continuare Dopo l’Olimpiade di Tokyo 2020. La gara con me stessa è sempre accesa”: Federica Pellegrini a Sky riaccende il tormentone sul suo futuro che potrebbe non concludersi con le prossime Olimpiadi estive.“Sento ancora le farfalle nello stomaco ed è meglio così - esordisce - Se fossi troppo tranquilla significherebbe che non mi interessa più il risultato, invece quella tensione mi porta ad essere sempre attiva e più concentrata e il fatto di sentire così ogni gara è una fortuna”.Per questo, fa sapere l’olimpionica di Pechino, “sto pensando seriamente di andare avanti, ma solamente per non sentire più ’è l’ultima, è l’ultima - scherza - Chissà, i colpi di testa fanno parte della mia vita. Però adesso facciamo Tokyo e poi ci pensiamo. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

