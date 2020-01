Eliana Michelazzo tradita da Selvaggia Roma: “Sei stata col mio ex!” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Eliana Michelazzo, sfogo contro Selvaggia Roma: è stata con il suo ex fidanzato Cosa è restato del Prati Gate? Praticamente nulla. Le tre protagoniste hanno pagato in immagine ed oggi Eliana Michelazzo, ex agente della primadonna del bagaglino, pare aver voltato pagina. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi si è accorta, in seguito al ciclone che l’ha travolta in primavera, di avere parecchi problemi personali. Ed ha preferito allontanarsi momentaneamente dall’ambiente dello spettacolo, così da concentrarsi su sé stessa. La fine di un’amicizia Mentre in tanti l’avevano abbandonata durante lo scoppio del caso, sempre al suo fianco era presente Selvaggia Roma, ex partecipante di Temptation Island con il suo allora fidanzato Francesco Chiofalo. Almeno così sapevamo fino alle ultime ore, movimentate dalle clamorose dichiarazioni rilasciate da Eliana Michelazzo. Apparsa ... Leggi la notizia su kontrokultura

