Crisi Libia, Erdogan: “Stiamo inviando le nostre truppe”. Conte, ‘Dialogo più efficace delle armi’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Libia, Erdogan annuncia l’invio di truppe per garantire il mantenimento della pace. Giuseppe Conte da Algeri: “Non possiamo accettare altri militari”. Si complica lo scenario libico a pochi giorni dalla conferenza di Berlino. Erdogan ha annunciato l’invio di nuove truppe in Libia per mantenere la pace. Un’iniziativa unilaterale che sembrerebbe andare contro le indicazioni dell’Unione europea e sicuramente contro gli appelli del governo italiano, che continua a chiedere uno sforzo congiunto degli Stati membri dell’Unione europea nel tentativo di superare la Crisi. Libia, Erdogan: “Stiamo inviando le nostre truppe” “Stiamo inviando le nostre truppe in Libia per sostenere la pace“, ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L’obiettivo non sarebbe quindi quello di alimentare lo scontro tra ... Leggi la notizia su newsmondo

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. #Mattarella e il suo ruolo nelle cr… - berlusconi : I gravi sviluppi nel Mediterraneo, Libia e Medio Oriente rendono evidente sia la debolezza del governo di fronte a… - Agenzia_Dire : Il ministro degli Esteri @luigidimaio al lavoro per la crisi in #Libia: 'Presto tavolo con #Russia, #Turchia e… -