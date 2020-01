CorSera: in Serie A più rigori che nel resto d’Europa. Cesari: “Si fischia qualunque cosa” (Di giovedì 16 gennaio 2020) In Serie A si fischiano più rigori che nel resto d’Europa. Lo scrive il Corriere della Sera. In questo scorcio di campionato, dopo 19 giornate, ne sono stati fischiati 88. Non ce n’erano mai stati tanti dal 2005-06. Una cifra che è più del doppio rispetto ai rigori fischiati in Premier League: 41. Secondo il quotidiano, le cause sono essenzialmente tre. “La causa dell’incremento dei rigori però è la Var, l’altra è aver ridimensionato la figura dell’arbitro, sminuendone la sua autorità. Ancor prima ha influito la confusione generata dalle nuove regole sul fallo di mano. Doveva essere un chiarimento, nei fatti sono talmente tante le variabili da prendere in considerazione che diventa impossibile, anche per i direttori di gara, decidere con certezza quando è rigore”. Sul punto si esprime Graziano Cesari: «L’arbitraggio italiano è diverso rispetto ad altri Paesi, ... Leggi la notizia su ilnapolista

