Conte, Sassoli e Manfredi presenteranno il "Manifesto di Assisi". Aderisce anche Fs (Di giovedì 16 gennaio 2020) Saranno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi a partecipare alla presentazione del “Manifesto di Assisi” contro la crisi climatica. L’evento si terrà venerdì 24 gennaio alle 9.30, Nel salone papale del Sacro Convento.Il Manifesto, documento contro la crisi climatica, ha già raccolto oltre 1.500 adesioni, tra rappresentanti di istituzioni, mondo economico, politico e della cultura, e punta a rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo.Di oggi l’adesione di Fs: “Un approccio realmente sostenibile è quello in cui vengono prese decisioni avendo ben chiaro il senso della prospettiva, non preoccupandosi solo degli effetti di breve periodo ma proiettandosi in ... Leggi la notizia su huffingtonpost

