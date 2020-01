Ciacci ‘trasforma’ la Bonaccorti in Elettra Lamborghini: piovono critiche (Di giovedì 16 gennaio 2020) Bonaccorti in versione Elettra Lamborghini a Domenica Live, ad opera di Giovanni Ciacci. Una trasformazione che Barbara d’Urso ha definito “choc”, ed è proprio questo, a giudicare dal tenore di decine di commenti sui social, il sentimento più diffuso tra i telespettatori. Sul web un coro di critiche per quanto accaduto in studio: “Che pena“. Giovanni Ciacci trasforma Enrica Bonaccorti L’autoironia di Enrica Bonaccorti non è un tratto del tutto inedito al grande pubblico, ma stavolta, secondo alcuni telespettatori, si sarebbe spinta troppo oltre fino a scendere a un “livello basso”. Lo scrivono alcuni utenti sui social, dopo l’esperimento di cambio look messo a punto da Giovanni Ciacci per Domenica Live. In studio una Bonaccorti in versione ‘Elettra Lamborghini’, con tanto di vestitino stampa animalier e make-up da popstar. Visualizza questo post su ... Leggi la notizia su thesocialpost

