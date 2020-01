Samantha Lamera morta poco dopo la madre: lutto a Martinengo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Doppio lutto in pochi giorni per la famiglia Lamera: la 47enne Samantha è morta a Martinengo esattamente una settimana dopo la madre. Il paesino bergamasco ha appreso con dolore la tragica notizia del decesso delle due donne, uno avvenuto il 6 gennaio 2020 e l’altro il 13. Samantha Lamera morta a Martinengo A lungo aveva accudito la madre aiutandola ad affrontare la sua malattia e a distanza di pochi giorni è morta anche lei in pochissimo tempo a causa di un’improvvisa emorragia cerebrale. Samanta si è infatti sentita male mentre si trovava in casa, alla Cascina Lamera. Immediata dunque la chiamata ai soccorsi e il trasferimento in ospedale: la donna però non ce l’ha fatta ed è deceduta a poche ore dal malore. Addolorati i parenti per la perdita di due persone a loro care in così poco tempo. Come riportano i quotidiani locali, i funerali di Samantha avranno luogo nel ... Leggi la notizia su notizie

Samantha Lamera Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Samantha Lamera