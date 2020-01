Ricavi commerciali, la Juventus sorpassa l’Inter con CR7 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Classifica Ricavi commerciali club 2019 – E’ il Barcellona la società di calcio con i maggiori Ricavi commerciali nella stagione 2018/19. Secondo le rilevazioni della Deloitte Football Money League, il club catalano ha visto i propri Ricavi commerciali balzare del 18,88% a 384 milioni di euro nella scorsa stagione, salendo al primo posto nella graduatoria che … L'articolo Ricavi commerciali, la Juventus sorpassa l’Inter con CR7 Leggi la notizia su calcioefinanza

MarcoBellinazzo : la @juventusfc in questa stagione grazie a nuovi accordi commerciali potrebbe superare per la prima volta il muro d… - capuanogio : ?????? I conti in tasca alla #Juventus dopo l'Anno Uno di #Ronaldo: bond, aumento di capitale ma il gap commerciale co… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Ricavi commerciali, la Juventus sorpassa l’Inter con CR7: Classifica ricavi commerciali club 2019… -