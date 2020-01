Repubblica prova a spiegare a Salvini il significato del titolo «Cancellare Salvini» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) «Cancellare Salvini». Questo è il titolo di apertura che Repubblica ha scelto per la sua edizione del 15 gennaio. Si trattava di un modo – molto forte, come è nello stile del quotidiano diretto da Carlo Verdelli – di sintetizzare il pensiero dell’esponente del Partito Democratico Graziano Delrio che ha chiesto al suo partito non soltanto una modifica dei decreti sicurezza, ma la loro cancellazione. Il gioco di parole ‘Cancellare Salvini’ deriva anche dal fatto che, nella sintesi giornalistica, questi provvedimenti sono diventati noti con il nome di ‘decreti Salvini’. LEGGI ANCHE > Salvini organizza la colazione con i cittadini a Casalecchio di Reno, ma il gestore del bar si oppone Cancellare Salvini, l’attacco del leader della Lega a Repubblica Dunque, il giornale non intendeva lanciare un messaggio di odio – così come è stato ... Leggi la notizia su giornalettismo

lepasquen : @Tobia45186285 @sbaraca24 @marco_gervasoni @repubblica Un luogo pubblico ? Ma parli de neri e non sai la differenza… - Julia07233948 : @DoctorWho744 @repubblica se sono in 80 stronzi che si presentano senza aver avvisato, può eccome. prova a presenta… - Maurottaviani : @RitaVetgnano @repubblica Voi chi? Qui fino a prova contraria il barista ha seguito la legge. Bacioni #patridiota ?? -