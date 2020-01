Prese in giro a compagno scuola disabile: ammoniti 4 minorenni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – Avevano preso di mira un compagno di scuola con problemi di disabilita’ e all’inizio di questo anno scolastico, alcuni ragazzi 15enni, che frequentano il secondo anno di una scuola superiore della capitale, hanno creato un gruppo whatsapp con l’intento di denigrarlo e offenderlo. Per tre ragazzi e una ragazza e’ scattato l’ammonimento per cyberbullismo firmato dal Questore di Roma. La richiesta di emissione della misura di prevenzione alla Divisione Polizia Anticrimine e’ stata Presentata dal padre della vittima, preoccupato per lo stato di profondo sconforto in cui era caduto il figlio a causa dei comportamenti vessatori di alcuni suoi compagni. Luigi, il nome e’ di fantasia, soffre di un disturbo dell’attenzione che influisce, anche se in maniera lieve, sul suo quoziente intellettivo e per questo e’ stato spesso ... Leggi la notizia su romadailynews

