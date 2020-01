Paolo Jannacci a Sanremo 2020 con Voglio Parlarti Adesso: il nuovo album e l’esordio come cantautore (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Paolo Jannacci a Sanremo 2020 presenterà il brano Voglio Parlarti Adesso in gara nella categoria Campioni. Figlio d'arte, non è nuovo al palco dell'Ariston anche se in questa occasione si presenta al suo esordio come cantautore. Nel 1998, infatti, diresse l'orchestra per il brano del padre Enzo Quando Un Musicista Ride e nel 2014 partecipò alla Giuria di Qualità del Festival che in quel tempo era presieduta da Paolo Virzì. Nel 2019, infine, ha accompagnato il cantante Enrico Nigiotti nel brano Nonno Hollywood. Chi è Paolo Jannacci Nato a Milano il 5 settembre 1972, Paolo Jannacci è figlio dello storico cantautore Enzo Jannacci ed è musicista, compositore e arrangiatore. Jazzista fino alle ossa, suona il pianoforte, il basso e la fisarmonica. Il suo percorso musicale inizia quando aveva 6 anni grazie alle lezioni di Lina Marzotto Pollini e Davide Tai, ma il maestro ... Leggi la notizia su optimaitalia

