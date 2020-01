Palermo: Gdf sequestra mille prodotti pericolosi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Nel corso dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo e finalizzata a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti e sulla tutela dei marchi registrati Leggi la notizia su liberoquotidiano

GDF : #Palermo: #truffa all’#Inps, la #GdF ha scoperto un sistema per il riconoscimento di false #invalidità.… - cappello_di : RT @GDF: #Palermo: #truffa all’#Inps, la #GdF ha scoperto un sistema per il riconoscimento di false #invalidità. #Sequestrati 100.000 euro,… - Pinosuma1 : RT @GDF: #Palermo: #truffa all’#Inps, la #GdF ha scoperto un sistema per il riconoscimento di false #invalidità. #Sequestrati 100.000 euro,… -