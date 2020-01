Muore una settimana dopo sua madre: Martinengo in lutto per la 47enne Samanta Lamera (Di mercoledì 15 gennaio 2020) lutto a Martinengo, in provincia di Bergamo: la 47enne Samanta Lamera è morta esattamente una settimana dopo la scomparsa della madre, che la donna aveva accudito durante la sua malattia. Samanta, molto conosciuta in paese, è deceduta a causa di un'improvvisa emorragia cerebrale. Lascia una figlia di 23 anni: "Mia madre era un angelo". Leggi la notizia su fanpage

masechi : ??Il generale che non ha obbedito a Putin. Non è una pace per la Libia. Così Haftar ha complicato i piani dello zar… - Fabio64356227 : FIRENZE, MORIRE DI DEGRADO. DISABILE IN CARROZZINA CADE PER UNA BUCA IN PIAZZA BRUNELLESCHI, PORTATO AL P.S. MUORE… - Retesei : 18enne colta da malore muore durante una festa di compleanno. -