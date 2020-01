Monster Hunter World supera quota 15 milioni di copie distribuite in tutto il mondo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Capcom ha annunciato che l'espansione Iceborne di Monster Hunter World ha distribuito oltre 4 milioni di unità in tutto il mondo.Il publisher ha annunciato la notizia attraverso un nuovo comunicato stampa. Secondo Capcom, le unità distribuite includono le vendite della versione console dell'espansione, che è stata pubblicata nel settembre del 2019, e le vendite iniziali della versione PC su Steam. Questi numeri di vendita includono le vendite digitali e le distribuzioni fisiche, e le vendite digitali di Monster Hunter World: Iceborne Master Edition che include il gioco base e l'espansione Iceborne.Oltre agli impressionanti numeri per l'espansione Iceborne, Capcom ha anche annunciato che il gioco base, Monster Hunter World, ha distribuito oltre 15 milioni di unità in tutto. Questo è il primo titolo nella storia di Capcom a raggiungere questo record.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

AVALOR78 : RT @InstantGamingIT: Monster Hunter World: Iceborn raggiunge le 4 milioni di copie vendute - Eurogamer_it : Oltre 15 milioni di copie distribuite in tutto il mondo per #MonsterHunterWorld. - cyberanimax : -