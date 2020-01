Molestatore seriale riconosciuto da sue vittime: denunciato 51enne (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – Ci sono voluti 3 mesi di ininterrotte indagini dei Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese e alla fine e’ stato identificato e denunciato per almeno 2 casi analoghi di atti osceni, denunciati dalle rispettive vittime. L’ultimo episodio, per lui fatale, e’ avvenuto lo scorso mese di ottobre. Vittima una studentessa romena di 23 anni che stava viaggiando a bordo di un autobus linea ATAC 766 quando, durante una sosta del mezzo, ha notato in strada un uomo, in sella ad uno scooter, che la stava fissando costantemente toccandosi palesemente nelle parti intime. La ragazza ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese, descrivendo con minuziosa precisione il Molestatore e consegnando ai militari un video di pochi secondi che aveva avuto la prontezza di registrare nell’immediatezza dei fatti con il suo ... Leggi la notizia su romadailynews

