Microsoft Edge Chromium: disponibile la versione stabile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il colosso di Redmond ha da poco annunciato la disponibilità della versione stabile del nuovo Microsoft Edge basato su Chromium per Windows e macOS. Annuncio siamo lieti di annunciare che il nuovo Microsoft Edge è ora disponibile al download su tutte le versioni supportate di Windows e macOS in più di 90 lingue. Microsoft Edge è disponibile anche su iOS e Android, offrendo una vera esperienza multipiattaforma. Il nuovo Microsoft Edge offre prestazioni di livello mondiale con più privacy, più produttività e più valore durante la navigazione. Il nostro nuovo browser include anche la nostra promessa sulla privacy e non vediamo l’ora che proviate nuove funzionalità come la prevenzione del monitoraggio, che è attiva di default, e che fornisce tre livelli di controllo durante la navigazione. Download Installazione manuale Il nuovo browser può essere scaricato direttamente dalla pagina ... Leggi la notizia su windowsinsiders

amolRIVA : Adesso che avevo sistemato tutte le applicazioni di google. Esce il nuovo aggiornamento di Microsoft Edge. - YolkyXS23 : Microsoft Edge Chromium: disponibile la versione stabile #MicrosoftEdge #MicrosoftEdgeChromium - AppleNews_it : RT @pcexpander: Il nuovo browser Microsoft Edge è disponibile, ecco le principali novità #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity… -