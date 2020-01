Meteo poco invernale: quest'anno è un fatto grave (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il continente europeo sta registrando un Meteo decisamente poco invernale, a causa dell'espansione di un grosso campo di alta pressione di matrice azzorriana e dall'assenza di qualsiasi irruzione gelida continentale. A differenza dell'anno scorso, dove l'inverno in Europa era stato abbastanza freddo e in Italia piuttosto scarno a causa del favonio (soprattutto al Nord, anche molto secco), quest'anno la situazione è decisamente diversa e l'inverno è completamente assente su quasi tutto il continente, fatto DECISAMENTE INSOLITO E PREOCCUPANTE. In tutti gli anni passati, infatti, le fasi Meteo invernali avevano interessato almeno una fetta di continente, mentre quest'anno c'è qualcosa di nuovo, un'assenza TOTALE di gelo intenso e tal frangente dovrebbe far riflettere. La correlazione tra riscaldamento globale e mitigazione invernale è ovviamente solida e pertanto tutte le ... Leggi la notizia su meteogiornale

ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: poco nuvoloso Temperature min 2 max 13 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: poco nuvoloso min 2 max 13 -