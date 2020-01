Mafia: ordinanza Messina, ‘imprese virtuali, facevano apparire titoli falsi’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – “Le imprese risultano già nell’ambito di quelle gestite dalla organizzazione, e quando non sono del tutto virtuali, vi è prova dell’artifizio di fare apparire titoli falsi e attestazioni false degli operatori, con induzione o tentativo di induzione in errore dell’ente pagatore ed ingiusto profitto con le somme percepite per aiuti comunitari, o che si richiedevano comunque, con uso di timbri falsi, con concorso nel falso logico ed essendo accertato la intestazione fittizia a prestanome con gestione della organizzazione e per avere i benefici e per sottrarre ditta titolo e soldi a provvedimenti ablativi”. E’ quanto scrive il gip nell’ordinanza per i 94 arresti nell’operazione ‘Nebrodi’.L'articolo Mafia: ordinanza Messina, ‘imprese virtuali, facevano apparire titoli falsi’ ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

