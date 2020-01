La sicurezza alimentare? Una questione di naso (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Immaginate di poter valutare la qualità dei cibi direttamente tramite una app che comunica col frigo di casa, per capire se quello yogurt aperto che avete lì da un po' è ancora buono, se quella fettina di carne avanzata è ancora commestibile o se quella punta di parmigiano che avete comprato al nuovo caseificio è oggettivamente di qualità. di Francesca Zanni Fantascienza? Non per Veronica Sberveglieri e il suo team di Nasys srl, una società spin off dell'Università di Brescia che dal 2016 (...) - Salute / Alimentazione, Cibo, , Dieta, Alimenti Leggi la notizia su feedproxy.google

faminoli : RT @Agrofarma_news: L'Italia è il Paese leader in Europa ???? e nel mondo per la #sicurezza alimentare, come testimoniano i dati @EFSA_EU. An… - IvonneCarpinell : RT @ISPRA_Press: 'Le #api impollinano circa il 90% delle specie vegetali del pianeta (70% circa di interessi alimentare), garantendo il 35%… - lrada14 : RT @Agrofarma_news: L'Italia è il Paese leader in Europa ???? e nel mondo per la #sicurezza alimentare, come testimoniano i dati @EFSA_EU. An… -