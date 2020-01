Il Tar del Lazio conferma la revoca della scorta al “Capitano Ultimo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tar del Lazio conferma la revoca della scorta al “Capitano Ultimo” Il Tar del Lazio conferma la revoca della scorta al “Capitano Ultimo”: lo rivela l’avvocato del colonnello De Caprio. Interpellato dall’Agi, infatti, il legale Antonino Galletti ha affermato: “Il Tar del Lazio con ordinanza pubblicata oggi ha negato la sospensiva sulla revoca della scorta all’ufficiale dell’Arma Sergio De Caprio”. “Il Tar aveva già precedentemente annullato con sentenza un provvedimento di revoca, – continua Galletti – ma questa volta ha deciso diversamente. Faremo appello al Consiglio di Stato perché riteniamo che permangano le situazioni di pericolo per l’incolumità dell’ufficiale”. “Oggi 15 gennaio 2020, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso per mantenere la sicurezza al capitano Ultimo e alla sua ... Leggi la notizia su tpi

