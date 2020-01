I cellulari provocano tumori? “Nessun dato certo ma occhio al 5G” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “I cellulari provocano tumori? Nessun dato certo, ma occhio al 5G”, perché “con l’introduzione della nuova tecnologia si potrebbe determinare un incremento non quantificabile a priori dell’esposizione umana ed ambientale sia in termini spaziali che temporali”“: così interviene Alessandro Miani, presidente della Società italiana di medicina ambientale, in merito anche a una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino, in cui si è evidenziato un nesso tra l’uso scorretto del cellulare e l’insorgenza di alcune tipologie di tumore. “Nonostante la grande quantità di studi condotti e di risorse investite negli ultimi anni, la ricerca scientifica non ha fornito ad oggi assicurazioni assolute circa l’impatto sulla salute delle emissioni elettromagnetiche, ai livelli che si possono incontrare negli ambienti di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

I cellulari provocano tumori? L’esperto : “Nessuna prova scientifica - anche se ci sono sospetti di cancerogenicità” : “L’ipotesi che l’uso prolungato del cellulare possa causare tumori alla testa”, alla base della sentenza della Corte d’Appello di Torino, “non è fondata su una base scientifica. Finora, nessuna correlazione è stata provata tra i campi elettromagnetici dei cellulari e l’insorgenza di tumori. Ci sono solo dei sospetti di cancerogenicità ma non confermati”. Cosi’, all’ANSA, ...

