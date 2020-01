Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto è stata tradita dal fidanzato? La verità (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stanno facendo il giro del web le dichiarazioni di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 2020. La gieffina è stata tradita da Federico Rossi? La storia d’amore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto La storia d’amore tra la gieffina Paola Di Benedetto e il cantante Federico Rossi appassiona molti fan. La coppia, però, aveva affrontato un periodo di crisi nell’estate del 2019 e circolava voce che il tradimento fosse il vero motivo della rottura tra i due. Secondo i gossip di quel periodo si indicava proprio Emma Muscat, ex allieva di Amici, come nome delle ragazza con cui Federico avrebbe tradito Paola. Ma le voci erano rimaste tali e poco dopo i due sono tornati di nuovo insieme, più innamorati di prima. Ma alcune parole dette dalla ragazza al Grande Fratello Vip 2020 non sono sfuggite ai telespettatori. C’è stato un tradimento? Ecco le parole al GF Vip ... Leggi la notizia su velvetgossip

