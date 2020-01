Golf, PGA Tour 2020: Francesco Molinari torna in gara all’American Express di La Quinta, in California (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si disputa da giovedì il terzo torneo dell’anno sul PGA Tour, The American Express, nuovo nome di quello che per lungo tempo è stato il Bob Hope Classic e che, poi, ha cambiato tre volte denominazione dal 2016 a oggi fino ad arrivare all’attuale. Il primo vincitore, nel 1960, fu Arnold Palmer, che è anche colui che ha trionfato più volte: cinque. Un successo anche per Jack Nicklaus, nel 1963, mentre per due volte ha trionfato Phil Mickelson. Negli ultimi due anni il primo posto se lo sono aggiudicati lo spagnolo Jon Rahm e Adam Long. L’americano, peraltro, torna in gara per difendere il proprio titolo. Al via c’è anche Francesco Molinari, alla sua prima uscita del nuovo anno, nel quale riparte da numero 20 della classifica mondiale. Il torinese è alla sua terza partecipazione: nelle due occasioni precedenti, datate 2016 e 2017, giunse rispettivamente 62° e 12°; ... Leggi la notizia su oasport

