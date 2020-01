Gli sviluppatori di Mario + Rabbids: Kingdom Battle al lavoro su un 'prestigioso titolo tripla A' (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ubisoft Milan, lo studio che ci ha portato Mario + Rabbids: Kingdom Battle, è alla ricerca di artisti e animatori 3D che lavorino su "un prestigioso titolo tripla A".L'annuncio è stato pubblicato dal director Davide Soliani sulla sua pagina Facebook personale.Lo studio offre anche un paio di lavori in più, con descrizioni simili.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

