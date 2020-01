«Figli»: l’ultimo regalo di Mattia Torre (Di mercoledì 15 gennaio 2020) C’è da sentirsi fortunati. O se non fortunati, almeno felici. Abbiamo la possibilità di vedere ancora un film di Mattia Torre, e di sentire le sue parole, e di vederlo giocare con noi, con il nostro mondo e con la nostra tragica imperfezione. “Figli”, che nasce da un suo monologo, arriverà al cinema il 23 gennaio. Nel cast, c’è quel Valerio Mastandrea che tante volte in questi anni, in tv e sul palcoscenico, ha prestato faccia e voce alle sue storie. Il talento di Mattia Torre è sempre stato quello di riuscire a fotografare una situazione, a ribaltarla, a mostrarla allo spettatore, e a dirgli sottilmente (quindi senza dirglielo, non davvero): vedi, questo sei tu. Affidandoci alla banalità della nomenclatura giornalistica, potremmo dire che la sua era satira sociale: un assalto frontale ai fortini dei luoghi comuni, dell’italianità più verace e dei complessi più provinciali. Nella sua ... Leggi la notizia su vanityfair

