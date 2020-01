Dieta col grano saraceno: dimagrisci e ti proteggi dal diabete (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il grano saraceno, noto anche con il nome di Fagopyrum esculentum, è una pianta appartenente alla specie delle Polygonaceae. Portato in territorio europeo dai turchi, può essere reperito sul mercato tutto l’anno. Quando lo si nomina è necessario ricordare che non si tratta di un cerale. La sua assunzione è collegata a numerosi benefici per la salute. Il grano saraceno, infatti, aiuta a tenere sotto controllo il peso e a prevenire il diabete. Entrando nel dettaglio delle sue peculiarità ricordiamo la presenza di vitamine del gruppo B, nutrienti essenziali quando si tratta di ottimizzare l’efficienza del metabolismo (aspetto cruciale per il mantenimento del peso forma). Degno di nota è anche il contenuto di proteine ad alto valore biologico. Evidenziamo inoltre che il grano saraceno contiene, in quantità rilevanti, tutti gli amminoacidi essenziali. Proseguendo con i motivi per ... Leggi la notizia su dilei

