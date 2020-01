Di Francisca: “Fioretto, per Tokyo 2020 abbiamo un problema. Non ci amalgamiamo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Due ori a Londra, un argento a Rio, un figlio, Ettore, che si avvia a imitare la mamma col fioretto, e soprattutto la terza Olimpiade in arrivo, a Tokyo. Elisa Di Francisca è in aria di investitura come portabandiera, ma nel frattempo, in un’intervista al Corriere dello Sport lancia una specie di piccolo allarme: la squadra femminile ha qualche problema di… squadra. “Sono incazzata. La qualificazione era scontata alle Olimpiadi era scontata. Andiamo, due conti li so fare e il terzo posto nella prova a squadre (in team con Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo) sta stretto. Non vinciamo come vorremmo, non ci amalgamiamo. Se tira male una, tirano male tutte e diventa un castello di carte”. Lo dice scherzando, più o meno: E’ anche “un problema di inno. Guardi, sembrerà una stupidaggine ma per me è importante: una volta, la sera prima della ... Leggi la notizia su ilnapolista

ItaliaTeam_it : Le squadre di fioretto #ItaliaTeam si prendono podio e carte olimpiche! ?? Alessio #Foconi, Daniele #Garozzo, Andre… - napolista : #DiFrancisca: '#Fioretto, per #Tokyo2020 abbiamo un problema. Non ci amalgamiamo' - ilNapolista - a_antonucci1926 : RT @ItaliaTeam_it: Le squadre di fioretto #ItaliaTeam si prendono podio e carte olimpiche! ?? Alessio #Foconi, Daniele #Garozzo, Andrea #Ca… -