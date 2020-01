Dazi, firmata la “Fase uno”: la prima vittoria di Trump (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stati Uniti e Cina hanno firmato la Fase Uno dell’accordo commerciale. Si tratta di un’intesa provvisoria stipulata tra le parti alla Casa Bianca, il primo passo che dovrebbe contribuire a mettere fine alla guerra dei Dazi in corso da circa due anni. Nonostante la fumata bianca, le questioni commerciali più scottanti rimangono ancora irrisolte ma il gesto distensivo è un segnale positivo in vista del futuro. L’accordo cancella come per magia alcune delle tariffe imposte da Washington sui prodotti importati da Pechino; a sua volta il Dragone si impegna ad aumentare le importazioni di merci americane, per un valore di almeno 200 miliardi di dollari da qui ai prossimi due anni. Sulla testa del presidente Xi Jinping restano tuttavia Dazi per un valore complessivo di 370 miliardi di dollari, anche se Donald Trump abbasserà la percentuale dal 15% al 7,5% su una parte delle ... Leggi la notizia su it.insideover

