Cristiano Ronaldo non giocherà Juventus-Udinese: ha la sinusite (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Juventus su Twitter ha annunciato il forfait di Ronaldo: "Cristiano è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per il match di questa sera". Dunque niente di preoccupante per il portoghese, che però per precauzione è stato escluso dal match di Coppa Italia con l'Udinese. Leggi la notizia su fanpage

annatrieste : Ho appena scoperto che per la tv di Stato italiana 'la fidanzata di Cristiano Ronaldo' è una qualifica (?!) bastant… - goal : Serie A top scorers ???? 20 - Ciro Immobile 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku 13 - 12… - Squawka : Cristiano Ronaldo's last eight games for Juventus in all competitions: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ?? vs. Leverku… -