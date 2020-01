Caso Gregoretti, ancora fumata nera: i capigruppo non decidono sulla data del voto su Salvini (Di giovedì 16 gennaio 2020) La riunione della conferenza dei capigruppo alla Giunta per le immunità parlamentari si conclude con l’ennesimo nulla di fatto sulla data del voto sul Caso Gregoretti. Sul tavolo c’è la richiesta della maggioranza di far slittare il voto del 20 gennaio a dopo le elezioni in Emilia Romagna. Nei due giorni precedenti, la maggioranza aveva concluso le riunioni con un atto di protesta, abbandonando la giunta come critica alla decisione del presidente Maurizio Gasparri di mettere ai voti una richiesta di ulteriori documenti anche in assenza dei senatori Grasso e Giarrusso. Le posizioni dei senatori Maurizio Gasparri, presidente dell’organismo del Senato, è intenzionato a respingere la richiesta dei magistrati di Catania di mandare a processo Matteo Salvini per la vicenda dei 131 migranti trattenuti sulla nave della Guardia costiera, bloccata per quattro giorni nel ... Leggi la notizia su open.online

