Canone Rai 2020 | come fare la richiesta di esenzione

Esenzione Canone Rai : ecco chi può richiederla e come non pagare l’abbonamento : come ogni anno il 31 gennaio scade il termine per il pagamento del Canone Rai, la tassa che ci permette di usufruire del servizio della tv di Stato. Ma ci sono delle circostanze in cui è possibile non pagare l'abbonamento, seguendo delle precise procedure burocratiche, che evitino l'incombenza di multe o sanzioni.Continua a leggere

Disdetta Esenzione Canone Rai 2020 - ecco la guida per non pagare il Canone Legalmente : Come fare la Disdetta del Canone RAI anche nel 2020? In questa guida andremo a vedere come, in maniera del tutto legale e senza incorrere in multe e sanzioni, sia possibile non pagare il Canone Rai compilando un apposito Modello di Disdetta oppure usufruendo di quelle situazioni che prevedono l’Esenzione totale dal Pagamento del Canone RAI sia in base ad alcune situazioni o rientrando nelle categorie di persone che sono esenti. Il Canone ...

Canone Rai speciale 2020 : disdetta abbonamento - ecco come farla : Canone Rai speciale 2020: disdetta abbonamento, ecco come farla In che modo è possibile dare disdetta e quindi non pagare più il Canone Rai speciale, cioè quello dovuto per gli apparecchi al di fuori dall’ambito familiare e per scopo di lucro? Canone Rai speciale: cos’è? come si spiega sul portale dedicato a fornire tutte le informazioni sull’imposta: “Devono pagare il Canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti ...

Bollo auto e Canone Rai aboliti nel 2020? Anzi - aumenteranno (almeno il primo) : Brutte notizie per gli italiani: bisognerà continuare a pagare il Bollo auto e canone Rai. Altro che abolite… Secondo quanto riferito da TechnoAndroid per le più odiate tasse potrebbero esserci in programma Anzi degli aumenti tariffari. La ragione risiederebbe nei cambiamenti indrodotti dal legislatore e dal nuovo piano regolatore per l’introduzione del Digitale Terrestre di seconda generazione. La notizia dunque che Bollo auto e canone ...

Scadenze fiscali gennaio 2020 : bollo auto e Canone Rai. Le date : Scadenze fiscali gennaio 2020: bollo auto e Canone Rai. Le date Il nuovo anno inizia con alcuni appuntamenti fissi in merito alle Scadenze fiscali. gennaio 2020 sarà un mese intenso, soprattutto nella seconda parte del mese, con due giorni chiave da segnare sul calendario: giovedì 16 e venerdì 31. Andiamo a vedere le principali Scadenze fiscali di questo mese, partendo dagli adempimenti periodici legati a Iva e Irpef, e passando per le ...

Canone Rai 2020 : esenzione over 75 - ecco la nuova soglia in vigore : Canone Rai 2020: esenzione over 75, ecco la nuova soglia in vigore Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2019 è stato ufficializzato l’ampliamento della soglia reddituale ai fini dell’esenzione del pagamento del Canone Rai 2020 per soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Tale misura è stata stabilita da apposito decreto del 24 ottobre 2019 che segue il DM del 16 febbraio 2018. Andiamo a vedere cosa dice nel ...

Canone Rai - esenzione più facile per gli over 75 : Con il nuovo anno arrivano alcune novità anche per quanto riguarda il pagamento del Canone Rai. Per il 2020, infatti, il ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme al ministero per lo Sviluppo economico, ha deciso di aumentare la soglia per poter richiedere l’esenzione dal pagamento del Canone da parte dei contribuenti di almeno 75 anni di età e residenti in Italia. La modifica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 dicembre, ...

Canone Rai 2020 - tutte le novità per il prossimo anno : Dal prossimo anno arrivano delle importanti novità per quanto riguarda il pagamento del Canone Rai 2020. Per il momento la quota dei 90 euro viene confermata: il pagamento avverrà in 5 rate bimestrali insieme alla bolletta della luce. Le novità riguardano la soglia di reddito per gli over 75 che viene alzata. Canone Rai: le novità sulla dichiarazione di non detenzione Le novità riguardano invece la dichiarazione di non detenzione: ...

Canone Rai 2020 - quanto si paga e come chiedere l'esenzione : La dichiarazione di non possesso della tv deve essere presentata ogni anno, altrimenti il Canone torna in bolletta: le cose...

Fabrizio Salini : Dal Canone in bolletta per la Rai entrate inferiori al 2013 : Le entrate per il canone Rai sono al di sotto di quelle del 2013: nel 2018 è di 1 miliardo 637 milioni. A dirlo è Fabrizio Salini, amministratore delegato di viale Mazzini, in audizione in commissione di Vigilanza. Salini sottolinea che "nessuna risorsa aggiuntiva" c’è stata per la Rai attraverso l’inserimento del canone in bolletta elettrica, "alla Rai arriva 1 euro su 2 di quelli recuperati all’evasione". Poi "viene tolto un 5% forfettario tra ...

Canone Rai Seconda Casa 2020 : modulo esenzione o disdetta - autocertificazione - non residente - residenza figlio o moglie : I dubbi circa il Canone Rai 2020 sono moltissimi: come evitare il pagamento nel caso di non residenza? Cosa fare quando all’interno di una Seconda Casa risiede un figlio? Come dichiarare che nell’abitazione non è presente un apparecchio di trasmissione televisiva? Di seguito nell’articolo si cerca di chiarire questi interrogativi, spiegando come compilare il modulo di esenzione o disdetta, l’indirizzo di invio dell’autocertificazione, i casi di ...

Abolizione Canone Rai : proposta di legge definitivamente in Parlamento : Abolizione Canone Rai: proposta di legge definitivamente in Parlamento Negli ultimi anni si è parlato spesso dell’Abolizione Canone Rai, ma senza risultati di rilievo. Ora pare che finalmente siamo arrivati ad un punto di svolta. Infatti, la correlata proposta di legge è stata, in questi giorni, depositata in Parlamento. Vediamo allora, più nel dettaglio, di che si tratta, essendo in gioco l’eliminazione di un Canone che, in ...