Avvelena il caffè della suocera e abbandona il cadavere in un sacco a pelo: uccisa per la pensione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Adriana Pereira Gomes avrebbe ucciso la suocera Simonetta Gaggioli lo scorso 26 luglio somministrandole una dose massiccia di un farmaco nel caffè: dopo l’omicidio avrebbe nascosto il cadavere in un sacco a pelo per poi caricarlo in auto e abbandonarlo in una scarpata lungo la vecchia via Aurelia. Decine di gocce di Duotens, un medicinale utilizzato per curare l’ipertensione, sarebbero state versate nel caffè che uccise Simonetta Gaggioli, Avvelenandola. Sono queste le modalità con le quali la trentaduenne Adriana Pereira Gomes avrebbe ucciso la suocera lo scorso 26 luglio. Quel farmaco, somministrato in una dose ben superiore rispetto al previsto, avrebbe inferto un colpo letale al cuore già malmesso di Simonetta, 76 anni, causandone il decesso. A cinque mesi di distanza ieri la lavapiatti di origine brasiliana, moglie del figlio della vittima, è stata tratta in arresto dai ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

