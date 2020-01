The Lord of the Rings: Amazon svela il cast dell'attesa serie (Di martedì 14 gennaio 2020) Amazon ha svelato i primi nomi che faranno ufficialmente parte del cast della serie The Lord of the Rings. Lord of the Rings, l'attesa serie prodotta da Amazon Studios, ha ora un cast ufficiale, grazie all'annuncio compiuto dai produttori che hanno inoltre comunicato che gli interpreti sono già impegnati in Nuova Zelanda nella lettura dei copioni. Lo studio aveva dovuto fare i conti con l'addio di Will Poulter nel mese di settembre a causa di alcuni impegni lavorativi precedenti e pochi giorni fa è stato trovato il sostituto che si occuperà del suo ruolo. The Lord of the Rings avrà quindi tra i suoi protagonisti:Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, ... Leggi la notizia su movieplayer

