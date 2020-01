THE LONGING: la peculiare avventura puzzle che ci chiede di attendere 400 giorni ha una data di uscita e un nuovo trailer (Di martedì 14 gennaio 2020) Bisogna ammettere che ogni tanto ci si imbatte in quei giochi così strambi da diventare irrimediabilmente affascinanti ed è proprio questa la sensazione che ci spinge a parlare di THE LONGING, un progetto che solo chi spulcia a fondo l'universo indie probabilmente conoscerà ma che è riuscito a far parlare di sé tanto da meritarsi una nomination agli IGF Award nella categoria Nuovo, quella che in parole povere premia l'innovazione.In THE LONGING interpretiamo un piccolo omuncolo dal corpo minuto e dai grandi occhi gialli che si muove all'interno di un universo fatto di caverne, di segreti e di puzzle. A Shade, una ombra, che nella solitudine del sottosuolo dovrà attendere il risveglio del suo re. Un'attesa che durerà 400 giorni. Badate bene, non 400 giorni in game ma 400 giorni reali.Durante tutto questo tempo potremo esplorare le caverne, vivere una vita di scoperta e di piccoli grandi ... Leggi la notizia su eurogamer

