Tennis, ATP Auckland 2020: i risultati del 14 gennaio. Programma stravolto per la pioggia, Edmund l’unico a sorridere (Di martedì 14 gennaio 2020) Giove Pluvio è protagonista ad Auckland (Nuova Zelanda), sede del torneo ATP di Tennis di questa settimana oceanica. La pioggia, infatti, è entrata in scena in questo day-2 e per gli organizzatori c’è stato poco da fare. La decisione, dunque, di rimandare quasi interamente il Programma di incontri odierno a domani, con annessa congestione, è stata obbligata. L’unico ad essere riuscito a portare a compimento il proprio match è stato il britannico Kyle Edmund (n.69 del ranking), vittorioso contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 in 1 ora e 55 minuti di partita. Edmund se la vedrà negli ottavi di finale con il vincente della sfida tra il nostro Andreas Seppi (n.84 del mondo) e il francese Adrian Mannarino (n.43 ATP), interrotto al termine del terzo gioco (2-1 in favore di Seppi, senza break). Stesso destino per Marco Cecchinato (n.76 del ... Leggi la notizia su oasport

