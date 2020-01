SVOLTA METEO forte dal weekend. INVERNO nonostante il super Vortice Polare (Di martedì 14 gennaio 2020) L'INVERNO resta al momento defilato dall'Italia, così come da gran parte d'Europa ed il tutto avviene per effetto di un Vortice Polare fortissimo che convoglia l'aria mite oceanica alle alte latitudini, facendo peraltro anche da traino per l'anticiclone sub-tropicale proteso verso le nazioni meridionali del Continente. Primi cenni di cambiamento si manifesteranno subito dopo metà settimana, con il flusso atlantico che inizierà ad abbassarsi di latitudine erodendo così il perimetro settentrionale dell'anticiclone. Si creerà un varco per l'avvicinamento di una prima perturbazione verso l'Italia, tra venerdì e sabato. Lo scenario generale del prossimo weekend sarà infatti caratterizzato da un cambiamento generale della circolazione atmosferica, in quanto vi sarà l'affondo di una saccatura verso la Penisola Iberica, il Mediterraneo Occidentale e l'Italia. Allo stesso ... Leggi la notizia su meteogiornale

