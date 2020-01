Strasburgo, si dà fuoco davanti all’Europarlamento | Gravi le ustioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempestivo l’intervento dei soccorritori, ma per l’uomo che si è dato fuoco davanti alla sede dell’Europarlamento le ustioni al volto e alle mani sarebbero molto Gravi. Gesto drammatico, quello di uomo di origine albanese. Nella giornata di oggi, in un orario al momento confermato come intorno alle 16:00, un probabile manifestante si è cosparso di … L'articolo Strasburgo, si dà fuoco davanti all’Europarlamento Gravi le ustioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

