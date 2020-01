Scuola e tecnologia, laurea in psicologia non più telematica: “Decreto oscurantista, l’obiettivo politico è diminuire i laureati in psicologia” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Miur ha varato un decreto che stabilisce che i corsi di laurea in psicologia vadano svolti esclusivamente in presenza e senza alcuna modalità telematica, già dall’anno accademico 2020/21. Sul tema, il dottor Rolando Ciofi, Segretario generale del Movimento psicologi indipendenti, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Open Day” condotta da Alessio Moriggi su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. “Sono rimasto basito da questo decreto –ha affermato Ciofi-. Non lo ho compreso. Mi ha dato immediatamente un sapore di antico, di oscurantista, di anacronistico. Praticamente si ritorna a prima del progetto Nettuno, si parla di 30 anni fa, non è cosa ragionevole. Oggi il mondo è cambiato. Io sono 10 anni che non solo mi aggiorno e mi formo continuamente attraverso le tecnologie, ma esercito anche la professione attraverso le tecnologie. Se non ci ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

