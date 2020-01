Sanremo 2020, i look dei conduttori alla conferenza stampa (Di martedì 14 gennaio 2020) I look dei presentatori di Sanremo alla conferenza stampa della 70esima edizioneDiletta Leotta in EtroFrancesca Novello in Alberta FerrettiAmadeusEmma D'Aquino in Salvatore FerragamoLaura Chimenti in Salvatore FerragamoAntonella ClericiMancano ormai solamente tre settimane all’inizio del Festival di Sanremo, uno degli eventi più attesi e seguiti nel mondo dello spettacolo italiano. La 70esima edizione infatti prenderà il via il 4 febbraio, animando la prima serata di Rai 1 sino all’8 febbraio tra brani in anteprima e ospiti speciali, come sempre in diretta dallo storico Teatro Ariston. Dopo la direzione artistica di Claudio Baglioni dello scorso anno, questa edizione sarà curata da Amadeus, affiancato dalle conduttrici Diletta Leotta, Francesca Novello, Emma D’Aquino e Antonella Clerici. Una squad appoggiata anche da speciali co-conduttrici del calibro di Monica ... Leggi la notizia su vanityfair

