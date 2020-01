Oscar 2020: Jojo Rabbit, la commedia nera conquista l'Academy! (Di martedì 14 gennaio 2020) Jojo Rabbit, il discusso film di Taika Waititi, è uno dei film nominati a questi Oscar 2020: scopriamo di più sul film con una versione 'buffonesca' di Adolf Hitler. Jojo Rabbit, il nuovo film di Taika Waititi, approda alla serata degli Oscar 2020 con ben 6 candidature: l'irriverente pellicola è tratta dal romanzo di Christine Leunens Cagin Skies ed è una favola satirica ambientata nell'epoca nazista. Le nomination ottenute da Jojo Rabbit sono: miglior film, migliore attrice non protagonista con Scarlett Johansson, migliore sceneggiatura non originale, miglior montaggio, migliore scenografia, migliori costumi. Jojo Rabbit, la recensione: un nazista per amico Il piccolo Roman Griffin Davis recita nel film nel ruolo di un giovane nazista ambizioso di nome Jojo, che vede Hitler come il suo migliore amico immaginario. Il suo ... Leggi la notizia su movieplayer

